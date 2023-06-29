توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. رياح وأتربة في ثالث أيام عيد الأضحى

يحرص الكثير من المواطنين على متابعة حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الصباح الباكر، ويكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل ليلا على كل الأنحاء.

الأرصاد تحذر من رياح وأتربة غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة في الساعات الأولى من الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية، كما حذرت من التعرض لأشعة الشمس ما يزيد من الشعور بحرارة الطقس.

درجات الحرارة ثالث أيام العيد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 39 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة رابع أيام عيد الأضحى

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 38 والمحسوسة تسجل 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 40 والمحسوسة تسجل 41 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى تسجل 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تسجل 29 والمحسوسة تسجل 32 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى تسجل 37 والمحسوسة تسجل 39 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى تسجل 36 والمحسوسة تسجل 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى تسجل 41 والمحسوسة تسجل 42 درجة مئوية.