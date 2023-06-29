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اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر

كتب:

محمد عزالدين
07:27 م | الخميس 29 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر

 

الصفحة الثانية

- «شبه الدولة» تتحول إلى جمهورية جديدة

- أعادت تأسيس وتطوير البنية التحتية.. وأنهت أزمات «الخبز والصحة والطاقة والكهرباء والبطالة» بخطط ومنظومات متكاملة

 

الصفحة الثالثة

- مقال رأي للدكتور محمود مسلم، بعنوان: «الوطن» والثورة.. بين الجماعة الخائنة.. والنخبة الخائبة!!

الصفحة الرابعة

- جماعة الدم

- «البنا» أسّس الجناح المسلح.. و«مشهور» قال: لن نحقق النصر إلا بالإرهاب

- «عيد»: العنف متأصل فى أدبيات التنظيم.. و«فاروق»: مؤسس الجماعة تحدث فى رسالته بـ«النذير» عن خطاب التهديد

- دماء على أبواب القصر.. «أحداث الاتحادية».. مجزرة إخوانية برعاية محمد مرسى

- «ربيع»: عقيدة التنظيم تعتمد على التكفير والإرهاب والطائفية.. و«شلبى»: «مرسى» لم يحرك ساكناً بعد قتل عناصر التنظيم للمعارضين

- ثروت الخرباوى: «الإخوان» جماعة مسلحة وليست مدنية وشعارها يرمز لـ«الفاشية العسكرية»

- «مسلم» و«عبدالمجيد» و«محجوب» كانوا على قوائم الاغتيالات الإخوانية

- الثورة أسقطت احتلال الإخوان لمصر

 

الصفحة الخامسة

- إخوان كاذبون

- وعود وهمية من التنظيم تحت شعار «مشاركة لا مغالبة».. والحقيقة أخونة مؤسسات الدولة

- «مكتب الإرشاد».. ساحة للبلطجة وخداع المتظاهرين بشعارات السلمية

- حراس خيرت الشاطر اعتدوا على المتظاهرين.. وميرفت موسى: تعرضت لاعتداء بدنى ولفظى من شباب الإخوان

- 13 ألف عنصر ضمتهم قائمة حزب الإخوان لتحقيق مشروع «الأخونة»

 

الصفحة السادسة

- تنظيم ضد وطن

- حصار «الدستورية» وأزمة النائب العام يثيران غضب القضاة

- تعديلات «السلطة القضائية» لتقييد «محراب العدالة» وليد البرش: الجماعة سعت لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى 2013 باعتراف مهدى عاكف

- الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب على حساب الشعب وفشلت فى احتواء القوى السياسية

- هجوم على الكنائس.. وترويع للأقباط.. وفتاوى تحرم التهنئة

- الاعتداء على «رموز الثقافة» ومساعى الجماعة لـ«طمس الهوية»

- مختار نوح: طبيعة التنظيم تمنع الاجتهاد والرأى والقاعدة الرئيسية لديهم هى «السمع والطاعة»

- منهجية الجماعة ترى أقباط مصر أهل ذمة عليهم دفع الجزية

- التكوين الإخوانى خليط من الأمراض النفسية يزرعها القادة فى نفوس الأطفال

 

الصفحة السابعة

- رحيل بلا عودة

- انقسامات ومعارك داخلية.. اتهامات مالية وأخلاقية بين صفوف التنظيم

- «الشوربجى»: انقسامات حادة بين القيادات بالسجون.. و«حسم ولواء الثورة» جناحان عسكريان جديدان للتنظيم

- «أبوطبنجة»: الخلافات وصلت إلى حد إبلاغ الشرطة فى تركيا عن اتهامات بعض العناصر بالعمالة

- «البشبيشى»: جناحا الجماعة فى إسطنبول ولندن عملاء لمخابرات دولية.. والغرب رفض تصنيفها كجماعة إرهابية لأنها تخدم مصالحه

- نهاية الإخوان.. الثورة قضت على فرص عودتهم فى ظل الرفض الشعبى

- إسلام الكتاتنى: الإخوان يتنفسون «كذباً»

- فؤاد الدواليبى: منهجهم قائم على «السمع والطاعة» ولا وجود لمصطلح الديمقراطية فى قاموسهم

- الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: عودة الإخوان دعوياً أو اجتماعياً أو سياسياً إلى الساحة من جديد مستحيلة

- الجماعة الإرهابية سعت لتدشين حرس ثورى وتشكيل ميليشيا تهاجم معارضيها

 

الصفحة الثامنة

- شهداء ضحوا بأرواحهم لاسترداد الوطن من «الإرهابية»

- «محمد» خرج مسالماً لرفضه أخونة الدولة وانتزاع الهوية الوطنية فقتلوه بالرصاص.. وشقيقه: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

- شهادات الشباب من ميادين الثورة

- «أبوعقيل»: «السيسى» تحدى العالم من أجل وطنه

- «مازن»: التكاتف كلمة السر فى نجاح الثورة

- «يوسف»: ذهبت إلى التحرير سيراً على الأقدام

- «سامية»: «مسلم ومسيحى» نسيج واحد

- «بلال»: «كنا واثقين إن الجيش سيستجيب لإرادة الشعب»

- «وليد»: «هتفت مع عائلتى وأصدقائى لإسقاط الإخوان»

- «ياسمين»: «دم أخويا كان هيروح هدر»

- «حمدى»: تحركنا لإنقاذ البلد

- «ياسر»: «كنا محتاجين نرجع نحس بالأمن»

- «إسلام»: «كشفت كذبهم.. وكان لازم يمشوا»

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