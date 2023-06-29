اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر
كتب:
محمد عزالدين
07:27 م | الخميس 29 يونيو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر
الصفحة الثانية
- «شبه الدولة» تتحول إلى جمهورية جديدة
- أعادت تأسيس وتطوير البنية التحتية.. وأنهت أزمات «الخبز والصحة والطاقة والكهرباء والبطالة» بخطط ومنظومات متكاملة
الصفحة الثالثة
- مقال رأي للدكتور محمود مسلم، بعنوان: «الوطن» والثورة.. بين الجماعة الخائنة.. والنخبة الخائبة!!
الصفحة الرابعة
- جماعة الدم
- «البنا» أسّس الجناح المسلح.. و«مشهور» قال: لن نحقق النصر إلا بالإرهاب
- «عيد»: العنف متأصل فى أدبيات التنظيم.. و«فاروق»: مؤسس الجماعة تحدث فى رسالته بـ«النذير» عن خطاب التهديد
- دماء على أبواب القصر.. «أحداث الاتحادية».. مجزرة إخوانية برعاية محمد مرسى
- «ربيع»: عقيدة التنظيم تعتمد على التكفير والإرهاب والطائفية.. و«شلبى»: «مرسى» لم يحرك ساكناً بعد قتل عناصر التنظيم للمعارضين
- ثروت الخرباوى: «الإخوان» جماعة مسلحة وليست مدنية وشعارها يرمز لـ«الفاشية العسكرية»
- «مسلم» و«عبدالمجيد» و«محجوب» كانوا على قوائم الاغتيالات الإخوانية
- الثورة أسقطت احتلال الإخوان لمصر
الصفحة الخامسة
- إخوان كاذبون
- وعود وهمية من التنظيم تحت شعار «مشاركة لا مغالبة».. والحقيقة أخونة مؤسسات الدولة
- «مكتب الإرشاد».. ساحة للبلطجة وخداع المتظاهرين بشعارات السلمية
- حراس خيرت الشاطر اعتدوا على المتظاهرين.. وميرفت موسى: تعرضت لاعتداء بدنى ولفظى من شباب الإخوان
- 13 ألف عنصر ضمتهم قائمة حزب الإخوان لتحقيق مشروع «الأخونة»
الصفحة السادسة
- تنظيم ضد وطن
- حصار «الدستورية» وأزمة النائب العام يثيران غضب القضاة
- تعديلات «السلطة القضائية» لتقييد «محراب العدالة» وليد البرش: الجماعة سعت لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى 2013 باعتراف مهدى عاكف
- الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب على حساب الشعب وفشلت فى احتواء القوى السياسية
- هجوم على الكنائس.. وترويع للأقباط.. وفتاوى تحرم التهنئة
- الاعتداء على «رموز الثقافة» ومساعى الجماعة لـ«طمس الهوية»
- مختار نوح: طبيعة التنظيم تمنع الاجتهاد والرأى والقاعدة الرئيسية لديهم هى «السمع والطاعة»
- منهجية الجماعة ترى أقباط مصر أهل ذمة عليهم دفع الجزية
- التكوين الإخوانى خليط من الأمراض النفسية يزرعها القادة فى نفوس الأطفال
الصفحة السابعة
- رحيل بلا عودة
- انقسامات ومعارك داخلية.. اتهامات مالية وأخلاقية بين صفوف التنظيم
- «الشوربجى»: انقسامات حادة بين القيادات بالسجون.. و«حسم ولواء الثورة» جناحان عسكريان جديدان للتنظيم
- «أبوطبنجة»: الخلافات وصلت إلى حد إبلاغ الشرطة فى تركيا عن اتهامات بعض العناصر بالعمالة
- «البشبيشى»: جناحا الجماعة فى إسطنبول ولندن عملاء لمخابرات دولية.. والغرب رفض تصنيفها كجماعة إرهابية لأنها تخدم مصالحه
- نهاية الإخوان.. الثورة قضت على فرص عودتهم فى ظل الرفض الشعبى
- إسلام الكتاتنى: الإخوان يتنفسون «كذباً»
- فؤاد الدواليبى: منهجهم قائم على «السمع والطاعة» ولا وجود لمصطلح الديمقراطية فى قاموسهم
- الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: عودة الإخوان دعوياً أو اجتماعياً أو سياسياً إلى الساحة من جديد مستحيلة
- الجماعة الإرهابية سعت لتدشين حرس ثورى وتشكيل ميليشيا تهاجم معارضيها
الصفحة الثامنة
- شهداء ضحوا بأرواحهم لاسترداد الوطن من «الإرهابية»
- «محمد» خرج مسالماً لرفضه أخونة الدولة وانتزاع الهوية الوطنية فقتلوه بالرصاص.. وشقيقه: «حسبنا الله ونعم الوكيل»
- شهادات الشباب من ميادين الثورة
- «أبوعقيل»: «السيسى» تحدى العالم من أجل وطنه
- «مازن»: التكاتف كلمة السر فى نجاح الثورة
- «يوسف»: ذهبت إلى التحرير سيراً على الأقدام
- «سامية»: «مسلم ومسيحى» نسيج واحد
- «بلال»: «كنا واثقين إن الجيش سيستجيب لإرادة الشعب»
- «وليد»: «هتفت مع عائلتى وأصدقائى لإسقاط الإخوان»
- «ياسمين»: «دم أخويا كان هيروح هدر»
- «حمدى»: تحركنا لإنقاذ البلد
- «ياسر»: «كنا محتاجين نرجع نحس بالأمن»
- «إسلام»: «كشفت كذبهم.. وكان لازم يمشوا»