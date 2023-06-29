اقرأ في عدد «الوطن» غدا: 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- 10 سنوات «ثورة 30 يونيو».. عيشوا كراما تحت ظل علم مصر

الصفحة الثانية

- «شبه الدولة» تتحول إلى جمهورية جديدة

- أعادت تأسيس وتطوير البنية التحتية.. وأنهت أزمات «الخبز والصحة والطاقة والكهرباء والبطالة» بخطط ومنظومات متكاملة

الصفحة الثالثة

- مقال رأي للدكتور محمود مسلم، بعنوان: «الوطن» والثورة.. بين الجماعة الخائنة.. والنخبة الخائبة!!

الصفحة الرابعة

- جماعة الدم

- «البنا» أسّس الجناح المسلح.. و«مشهور» قال: لن نحقق النصر إلا بالإرهاب

- «عيد»: العنف متأصل فى أدبيات التنظيم.. و«فاروق»: مؤسس الجماعة تحدث فى رسالته بـ«النذير» عن خطاب التهديد

- دماء على أبواب القصر.. «أحداث الاتحادية».. مجزرة إخوانية برعاية محمد مرسى

- «ربيع»: عقيدة التنظيم تعتمد على التكفير والإرهاب والطائفية.. و«شلبى»: «مرسى» لم يحرك ساكناً بعد قتل عناصر التنظيم للمعارضين

- ثروت الخرباوى: «الإخوان» جماعة مسلحة وليست مدنية وشعارها يرمز لـ«الفاشية العسكرية»

- «مسلم» و«عبدالمجيد» و«محجوب» كانوا على قوائم الاغتيالات الإخوانية

- الثورة أسقطت احتلال الإخوان لمصر

الصفحة الخامسة

- إخوان كاذبون

- وعود وهمية من التنظيم تحت شعار «مشاركة لا مغالبة».. والحقيقة أخونة مؤسسات الدولة

- «مكتب الإرشاد».. ساحة للبلطجة وخداع المتظاهرين بشعارات السلمية

- حراس خيرت الشاطر اعتدوا على المتظاهرين.. وميرفت موسى: تعرضت لاعتداء بدنى ولفظى من شباب الإخوان

- 13 ألف عنصر ضمتهم قائمة حزب الإخوان لتحقيق مشروع «الأخونة»

الصفحة السادسة

- تنظيم ضد وطن

- حصار «الدستورية» وأزمة النائب العام يثيران غضب القضاة

- تعديلات «السلطة القضائية» لتقييد «محراب العدالة» وليد البرش: الجماعة سعت لإنهاء خدمة 4000 قاضٍ فى 2013 باعتراف مهدى عاكف

- الجماعة الإرهابية حاولت إرضاء الغرب على حساب الشعب وفشلت فى احتواء القوى السياسية

- هجوم على الكنائس.. وترويع للأقباط.. وفتاوى تحرم التهنئة

- الاعتداء على «رموز الثقافة» ومساعى الجماعة لـ«طمس الهوية»

- مختار نوح: طبيعة التنظيم تمنع الاجتهاد والرأى والقاعدة الرئيسية لديهم هى «السمع والطاعة»

- منهجية الجماعة ترى أقباط مصر أهل ذمة عليهم دفع الجزية

- التكوين الإخوانى خليط من الأمراض النفسية يزرعها القادة فى نفوس الأطفال

الصفحة السابعة

- رحيل بلا عودة

- انقسامات ومعارك داخلية.. اتهامات مالية وأخلاقية بين صفوف التنظيم

- «الشوربجى»: انقسامات حادة بين القيادات بالسجون.. و«حسم ولواء الثورة» جناحان عسكريان جديدان للتنظيم

- «أبوطبنجة»: الخلافات وصلت إلى حد إبلاغ الشرطة فى تركيا عن اتهامات بعض العناصر بالعمالة

- «البشبيشى»: جناحا الجماعة فى إسطنبول ولندن عملاء لمخابرات دولية.. والغرب رفض تصنيفها كجماعة إرهابية لأنها تخدم مصالحه

- نهاية الإخوان.. الثورة قضت على فرص عودتهم فى ظل الرفض الشعبى

- إسلام الكتاتنى: الإخوان يتنفسون «كذباً»

- فؤاد الدواليبى: منهجهم قائم على «السمع والطاعة» ولا وجود لمصطلح الديمقراطية فى قاموسهم

- الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: عودة الإخوان دعوياً أو اجتماعياً أو سياسياً إلى الساحة من جديد مستحيلة

- الجماعة الإرهابية سعت لتدشين حرس ثورى وتشكيل ميليشيا تهاجم معارضيها

الصفحة الثامنة

- شهداء ضحوا بأرواحهم لاسترداد الوطن من «الإرهابية»

- «محمد» خرج مسالماً لرفضه أخونة الدولة وانتزاع الهوية الوطنية فقتلوه بالرصاص.. وشقيقه: «حسبنا الله ونعم الوكيل»

- شهادات الشباب من ميادين الثورة

- «أبوعقيل»: «السيسى» تحدى العالم من أجل وطنه

- «مازن»: التكاتف كلمة السر فى نجاح الثورة

- «يوسف»: ذهبت إلى التحرير سيراً على الأقدام

- «سامية»: «مسلم ومسيحى» نسيج واحد

- «بلال»: «كنا واثقين إن الجيش سيستجيب لإرادة الشعب»

- «وليد»: «هتفت مع عائلتى وأصدقائى لإسقاط الإخوان»

- «ياسمين»: «دم أخويا كان هيروح هدر»

- «حمدى»: تحركنا لإنقاذ البلد

- «ياسر»: «كنا محتاجين نرجع نحس بالأمن»

- «إسلام»: «كشفت كذبهم.. وكان لازم يمشوا»