أحمد فهمي لـ«الوطن»: «مستر إكس» من أقرب أفلامي لقلبي

أعرب الفنان أحمد فهمي، عن سعادته البالغة، إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن فيلمه الجديد «مستر إكس» بعد انطلاق عرضه في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التحضير لفيلم «مستر إكس» استغرق عاماً ونصف العام، بسبب اهتمام فريق العمل بكل تفاصيله وجوانبه الفنية، كي يخرج بشكل جيد يليق بالجمهور بمختلف فئاته وأعماره، مشيرا إلى أن تنفيذ الفيلم كان صعباً للغاية.

فهمي: كواليس «مستر إكس» كانت ممتعة

وأضاف أن كواليس الفيلم كانت جيدة للغاية، بحكم علاقة الصداقة التي بتجمعه بكل أبطال العمل، وتحديداً أوس أوس وبيومي فؤاد ومحمد أنور الذين يعتاد على الجلوس معهم بشكل يومي، متابعاً: «أعتبر هذا الفيلم من أقرب التجارب لقلبي».

أبطال فيلم «مستر إكس»

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، رحاب الجمل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو يوسف، ريم مصطفى، الإعلامي إبراهيم فايق، مجدي عبد الغني وآخرين، من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج أحمد عبد الوهاب.