الطريق إلى الوطن.. الصحة أول المشوار والطفرة تبدأ من المستشفيات الجامعية

شهدت المستشفيات الجامعية طفرة كبيرة فى الخدمات والتجهيزات، على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، منذ ثورة 30 يونيو، حيث عملت الدولة على تطويرها ودعمها ضمن خطة استراتيجية شاملة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لدعم منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى بما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التى يتلقونها.

كان الطريق إلى الوطن واضحاً منذ اللحظات الأولى لثورة «30 يونيو»، وتمثل فيه صحة المصريين محوراً رئيسياً وشاملاً، ضم إلى جانب تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، وتدريب الأطقم الطبية، تعديل التشريعات والقوانين، وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل على مراحل بالتوازى مع معالجة الأمراض المتوطنة، وتحسين الصحة العامة، بمبادرات رئاسية صحية للجميع من الجنين والطفل إلى الأم وكبار السن، وكان للمستشفيات الجامعية مساهمة كبيرة فى تلك المبادرات الرئاسية، ومنها «إنهاء قوائم الانتظار»، فضلاً عن الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة فى تنظيم القوافل الطبية، وإجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.