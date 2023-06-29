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أمير كرارة يحتفي بعدد «الوطن»: البعبع.. أكشن كوميدي يأتيكم برعاية هوليوود

كتب:

شريف سليمان
01:43 ص | الخميس 29 يونيو 2023
أمير كرارة يحتفي بعدد الوطن

أمير كرارة يحتفي بعدد الوطن

احتفى الفنان أمير كرارة، بعدد «الوطن»، الصادر اليوم الخميس، إذ شارك الصفحة الثامنة من الجريدة عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام». 

تضمنت الصفحة الثامنة من الجريدة، تغطية شاملة لفيلم البعبع، الذي ينافس به الفنان أمير كرارة في موسم عيد الأضحى، وتضمنت تصريحات خاصة من أبطال الفيلم مثل أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور وتوتا، وجاءت مانشتات العدد كالتالي:

- «البعبع» أكشن كوميدي يأتيكم برعاية «هوليوود»

- أمير كرارة: تجربة الكوميديا مغامرة لكن محسوبة

- ياسمين صبري: «سلمى» جذبتني من أول قراءة السيناريو

- محمد أنور: «ولعت بجد» فى مشهد الحريق وخرجت مصاباً

- «توتا»: بطولة جماعية ممتعة ولأول مرة أقدم الأكشن

- إيهاب بليبل: الفكرة جاهزة منذ 4 سنوات.. و«كرارة» تحمس لمشهد الصفعة

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بقلم شريف سليمان