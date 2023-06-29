محافظ الإسكندرية: ثورة 30 يونيو أعادت مصر من قوى الشر والظلام

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ وطننا الغالي مصر، ففي هذا اليوم المجيد صنع الشعب المصري العظيم واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ التي استعادنا بها مصر من قوى الشر والظلام، داعيين المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصر بمزيد من التقدم والازدهار.

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو

وهنأ محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.

ذكرى ثورة 30 يونيو

وقدم محافظ الإسكندرية أسمى آيات التهاني المقرونة بأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، متمنيًا دوام التوفيق والسداد، لما فيه خير لوطننا الحبيب وشعبنا الأصيل.

جدير بالذكر أن مصر تحتفل غدا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي استرد فيها شعب مصر الوطن من يد الجماعة المحظورة.