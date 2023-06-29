انضمام سلاسل جديدة لمبادرة «كلنا واحد».. تخفيضات بمناسبة «30 يونيو»

لا صوت يعلو فوق صوت مبادرة «كلنا واحد» التي أطلقتها وزارة الداخلية، للتخفيف عن كاهل المواطن وإنقاذه من جشع التجار، وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، إذ انضم عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وسلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30-6-2023، التي تطلقها الوزارة، لذلك تحرص «الوطن» على نشر أماكن الفروع الجديدة لمبادرة «كلنا واحد».

44 محل حلويات بإجمالي 349 فرعا

بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، فإن المبادرة وصلت إلى 62 مولا تجاريا بإجمالي 1805 فرعا: و44 سلسلة محل حلويات بإجمالي 349 فرعا، و111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالي 824 فرعا، و55 كيانا صناعيا بإجمالي 632 فرعا، ومن ضمن المطاعم التي انضمت لمبادرة كلنا واحد بمناسبة ذكرى 30 يونيو، سلسلة مطاعم ابن الشام، ومدرسة الكشري، وإيتوال، والعبد، ومطاعم قدورة للأسماك، وجراند كافية، وقرية بلبع، وواحة خطاب.

الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

أعلنت سلسلة محال توينكي للحلويات، عن خصم 20% على جميع منتجاتها في إطار المبادرة وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، على أن يكون الخصم ساريا يوم الجمعة 30 يونيو، بجميع الفروع، وعلى خدمات التوصيل، كما كشف تطبيق «وفرنالك»، عن خصومات تصل إلى 70% من أكبر المواقع والبراندات في مصر، مع وجود «كاش باك» يصل إلى 25% على إجمالي الطلب.

عروض عيد الأضحى

وأعلنت سلسلة كارفور عن عروض عيد الأضحى، السارية منذ منتصف الشهر الجاري، وتنتهي غدا 30 يونيو، كما كشف ماركت خير زمان وكازيون وفتح الله، عن تخفيضات على اللحوم والأسماك والدواجن والعديد من السلع الغذائية.