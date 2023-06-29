«الكشكي»: الحوار الوطني وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان للإخوان الإرهابية

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني حظر مشاركة الإخوان، متابعا: «الحوار الوطني يأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح السياسي امتدادًا لثورة 30 يونيو بعد أن استعادت الدولة المصرية عافيتها».

30 يونيو الثورة الأهم في تاريخ مصر

وأضاف «الكشكي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن جلسات الحوار تتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو التي تعتبر الثورة الأهم في تاريخ مصر الحديث، والحوار الوطني يتفق تمامًا مع هذه الثورة العظيمة التي قام بها المصريون.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب خلال الحوار الوطني بالاتفاق، منوهًا أن الحوار الوطني وثورة 30 يونيو ضربتان قويتان لجماعة الإخوان الإرهابية، إذ أطاحت الثورة بالإخوان من الحكم واستطاعت أن تستعيد هوية مصر.

برامج لعمل إصلاحات اقتصادية

واستطرد أن القيادة السياسية تبنت برامج لعمل الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى قيام قوات الجيش والشرطة بمحاربة ومكافحة الإرهاب بهدف تأمين الدولة.