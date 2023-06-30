33 ألف جنيه غرامات على شوادر الأضاحي المخالفة في حي الجمرك بالإسكندرية

شن حي الجمرك حملة في جميع أنحاء الحي لضبط المخالفين من أصحاب الشوادر ومن يقومون بالذبح في الطريق العام تطبيق لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023 والخاص بخطة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الإسكندرية وقادت الحملة المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك وحررت مخالفات وغرامات مالية قدرها 33 ألف جنيه

تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية

قالت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية لـ«الوطن» إنه تطبيقا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن شوادر الأضاحي والذبح وعرض الذبائح الحية في الشوارع رقم 198 لسنة 2023 حيث توجهت الحملة إلى شارع السيد محمد كريم وسيدي ياقوت وعلي بك جنينة، والسيد إبراهيم جودة ، ووكالة الليمون، وقبو الملاح ، والغزالي، والحجاري وتم تحرير محاضر وغرامات فورية علي المخالفين للحفاظ علي المظهر العام لشوارع الحي والتأكد من نظافة الشوارع لعدم تلوثها بدماء الأضحىة مما يعرض البعض لمشاهدة ما لا يريدون مشاهدته وقد يسبب لهم أزمات نفسية.

33 ألف جنية غرامات

وأوضحت رئيس حي الجمرك أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات والغرامات الفورية قدرها 33 ألف جنيه إلى جانب إزالة الإشغالات فوراً لتحقيق السيولة المرورية في الشوارع الجانبية وحق المواطن في طريق آمن حيث استغل أصحاب هذه الشوارع تواجدهم بشوارع جانبية وأغلقوها بشكل جزئي بالمخالفة لقانون إشغال الطريق وتم ازالة كل الإشغالات على الفور وعودة الانضباط للشوارع وسهولة حركة المارة والسيارات والحملات مستمرة طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.