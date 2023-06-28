حملات مكثفة على شوادر الأضاحي في أول أيام العيد بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، أنه سيجري شن عدة حملات مكثفة على مدار أيام عيد الأضحى، على شوادر بيع الأضاحي بجميع قرى ومدن المحافظة، لضمان عدم الذبح خارج المجازر.

وأضاف «بشارة» في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى التنبيه على جميع الشوادر قبل عيد الأضحى، بمنع الذبح داخل الشادر وخارج المجازر المخصصة.

تحرير محاضر للمخالفين

وأكد أنه سيجري تحرير محاضر للشوادر المخالفة حال وجود أي ذبح داخل الشادر أو محيطه، والذبح خارج المجازر ومخالفة الشروط الصحية، مضيفًا أنّ منع الذبح خارج المجازر هو لضمان سلامة الحيوان وخلوه من أي أمراض، فضلًا عن الحفاظ على نظافة الشوارع ومنع انسداد مصارف شبكة الصرف الصحي بمخلفات الأضاحي.

طوارئ في المجازر خلال عيد الأضحى

وأعلن اللواء شريف بشارة في بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، أنه جرى تحديد 7 مجازر في نطاق المراكز والعديد من نقاط الذبح داخل أحياء الإسماعيلية الثلاثة، وهي مجزر الإسماعيلية الآلي بأبو خليفة، القصاصين، أبو صوير، فايد، نقطة ذبيح فنارة، المجزر الآلي العسكري، بالإضافة إلى مجزر خاص بأبو صوير، مؤكدًا أنّ جميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري، ومزودة بأطباء بيطريين وكوادر عاملة لاستيعاب أيَّة زيادة في أعداد الأضاحي.