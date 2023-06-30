خبير أثري: جدران المقابر وثّقت شعيرة الأضحية في الدولة المصرية القديمة

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن القدماء المصريين كانوا يقدمون الخراف كقرابين للآلهة، كما كانت هناك شعائر دينية يتم خلالها توزيع اللحوم، إلا أن ذلك ليس له علاقة بعيد الأضحى المبارك.

ذبح الأضاحي في حياة المصري القديم

وأضاف «شاكر»، لـ«الوطن»، أن ذبح الأضاحي عند القدماء المصريين، كان يتم خلال مناسبات دينية تقربا للآلهة كما أنها كانت طقسا أساسيا في عبادتهم، وكانوا يوزعون لحوم الأضاحي على الجميع، حتى يعم الرخاء والغنى في الدولة المصرية القديمة.

جدران المعابد توثق شعيرة الأضحية

أما عن تصوير مراسم الأضحية على جدران المعابد، أوضح الخبير الأثري، أنها كانت تتم خلال مناسبتين دينيتين الأولى عيد حورس والثانية ارتبطت بالإلهة ماعت التي كان ترمز للنظام والحكم، ومن أشهر الجداريات الفرعونية التي أرخت للأضحية ما دُون على جدران أحد المعابد لعدد من الأشخاص يمسكون بثور ضخم ويستعدون لذبحه، كما كان من المعروف لديهم وضع غمامة على أعين الحيوان قبل ذبحه حتى لا يرى السكين.

مراسم الحج عند القدماء المصريين

وأضاف أن القدماء المصريين باشروا ما يشبه مناسك الحج، كما أن الملابس المستخدمة في الإحرام كانت بيضاء اللون، ظهرت على جدران المعابد نقوش لهذه الشعيرة.