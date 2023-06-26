وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر يشتري خروف العيد لتوزيعه على المواطنين

حرص القمص يوأنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر على شراء خراف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحي بالغردقة، لمشاركة المسلمين في احتفالات عيد الأضحى المبارك، وهي عادة سنوية يحرص عليها تجسيدًا لروح المحبة والتسامح، وتطبيقًا لما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك يشتري خروف العيد

وأشار وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الشعب المصري نسيج واحد، ودائمًا يحرص على المشاركة في الأعياد والمناسبات الدينية تطبيقًا لما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية.

وكشف أنه سيضحي مع الشعب المصري وذبح الأضحية في أولى أيام العيد وتوزيع اللحوم على المستحقين، مقدما التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر مواطنين البحر الأحمر وشعب مصر، قائلا أعيادنا واحدة.