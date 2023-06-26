سعر خروف العيد 2023.. يبدأ من 5 آلاف جنيه في الأسواق

يرغب الكثيرون في معرفة سعر خروف العيد 2023، وسط الإقبال على الأسواق الكبرى لشراء أضاحي العيد بكل أنواعها «ضأن وبقري وجاموسي» في القاهرة الكبرى والمحافظات، إذ تتباين الأسعار كلا حسب رغبة المواطنين وحسب الوزن المرجو للضحية.

سعر خروف العيد 2023 في الأسواق

يختلف سعر خروف العيد 2023 في كل الأسواق وفقا للسعر، وذلك وفق ما أكّده حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين في تصريحات لـ«الوطن»، إذ أنَّ سعر كيلو القائم من خروف العيد 2023 يبلغ نحو 150 جنيهًا، في حين يتروح سعر الخروف الذي يتراوح وزنه بين 40-45 كيلوجرامًا بين 5.5 لـ 6 آلاف جنيه، في حين يتراوح سعر الخروف الذي يتراوح وزنه بين 55-60 كيلوجرامًا بين 8 إلى 9 آلاف جنيه.

سعر خروف العيد 2023 في منافذ وزارة الزراعة

وأعلنت وزارة الزراعة، أنَّ أسعار الكيلو القائم من الخراف والأغنام 65 جنيهًا، وسعر الخروف ككل يأتي حسب الوزن، في حين بلغ سعر الكيلو القائم من الأضاحي البقري والجاموسي نحو 70 جنيهًا، ويتراوح سعر العجل الواحد بين 22 ألفًا حتى 32 ألف جنيه، وذلك وفقًا للوزن.