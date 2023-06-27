الإعلامية رضوى حسن تنقل شعائر الحج على قناة الناس: نتحدث من أطهر بقاع الأرض

قالت الإعلامية رضوى حسن من صعيد عرفات: «نتحدث من أطهر بقاع الأرض، من المشاعر المقدسة لنقل حركة حجاج بيت الله الحرام»، مشيرة إلى أن صعيد عرفات الطاهر يقف عليه أكثر من 2.5 مليون حج هذا العام وفقا للإحصائيات الرسمية من أكثر من 160 دولة.

خطبة حجة الوداع

وأضافت «حسن»، في تغطية خاصة لقناة الناس «ضيوف الرحمن»، أن الرسول صلى الله ألقى خطبة حجة الوداع على صعيد عرفات الطاهر الذي يقف عليه حجاج بيت الله الحرام حتى قبل غروب الشمس، ثم ينتقلون إلى المزدلفة ليبيتون ليلتهم في مزدلفة، ومن ثم التوجه إلى مشعر مينا لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وتابعت: «حجاج بيت الله الحرام يدعون ويتوجهون إلى الله بالدعاء»، داعية المولى عز وجل بتقبل الحج من المؤمنين.

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.