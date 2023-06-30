في عيد ميلاده.. خيري بشارة «الممثل الذي ضل طريقه إلى الإخراج»

صداقة مميزة وفريدة جمعت المخرج خيري بشارة والمخرج الراحل محمد خان، والتي انعكست أيضًا في أعمالهما، ظهر خيري بشارة فيما يقرب من 20 فيلمًا أكثر من نصفها أفلامًا حملت توقيع المخرج محمد خان، ومنح «بشارة» تلك الأعمال روح خاصة بظهوره فيها.

تتسع قائمة أفلام محمد خان التي ظهر فيها خيري بشارة والتي كان من بينها فيلم «طائر على الطريق»، «موعد على العشاء» إنتاج عام 1981، وجسد خلال المشهد شخصية بائع أنتيكات يصر على شراء اللوحة التي كانت تحلم سعاد حسني بشرائها خلال الأحداث، وظهر بشخصية أكثر تأثيرًا ومساحة أكبر في فيلم «زوجة رجل مهم» إنتاج 1987، حين قام بدور جار الظابط هشام (أحمد زكي) ضمن أحداث الفيلم، وتتسع القائمة لتشمل: «نص أرنب»، «يوم حار جدا»، «أحلام هند وكاميليا» و«كليفتي»، وظهر بشخصيته الحقيقة في فيلم «بنات وسط البلد» إنتاج 2005.

كما ظهر في مشهد في بداية فيلم «فتاة المصنع»، وظلت تلك العادة حتى آخر أفلام المخرج الراحل محمد خان «قبل زحمة الصيف» عام 2015، والذي أدى خلاله شخصية صديق البطل ماجد الكدواني في آخر مشاهد الفيلم.

ولم يقتصر الأمر على «خان» فقط، بل ظهر بشارة كضيف شيف في عدد من الأفلام التى حملت توقيع مخرجين آخرين منها «أحلى الأوقات» إخراج هالة خليل و«ملك وكتابة» إخراج كاملة أبو ذكري، «بلاش تبوسني» للمخرج أحمد عامر، والذي ظهر فيهم بشخصيته الحقيقية، بالإضافة إلى فيلم «فيلا 69» للمخرجة أيتن أمين.