المخرج خيري بشارة يناقش أفلامه التسجيلية مع الجمهور في سينما زاوية

يتواجد المخرج خيري بشارة مع الجمهور في سينما «زاوية»، الليلة، لمناقشة عدد من أعماله السينمائية المعروضة ضمن برنامج «سينما خيري بشارة»، التي تبدأ في تمام الساعة الرابعة مساء بعرض 3 أفلام تسجيلية، وهي: «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس»، ويلي عرضها مناقشة مع المخرج، يديرها الناقد عصام زكريا.

وفي تمام الساعة السابعة مساء، يعرض فيلم «أيس كريم في جليم» بطولة الفنان عمرو دياب، ويليه مناقشة مع خيري بشارة، يديرها الناقد محمد سيد عبد الرحيم.

نقاشات إضافية للمخرج خيري بشارة في سينما زاوية

وأعلنت سينما «زاوية»، إضافة نقاشات مع المخرج خيري بشارة، لمعظم العروض المتبقية من البرنامج، بعد الإقبال الشديد على عروض الأفلام والنقاشات، حيث يقام يوم الاثنين مناقشة لفيلم «أمريكا شيكا بيكا»، بعد عرضه في تمام الساعة السابعة مساء، ويديرها الناقد عصام زكريا، يناقش فيلم «حرب الفراولة» بعد عرضه يوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء، ويدير المناقشة المخرج تامر عشري، أما يوم السبت تقام مناقشة بفيلم «إشارة مرور» يديرها المخرج محمد حماد.

تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة»

ويتضمن برنامج «سينما خيري بشارة»، الذي انطلقت فعالياته في 5 يناير الجاري ويستمر حتى 31 يناير، عرض 11 فيلما روائيا طويلا: هم «كابوريا»، «العوامة 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر» بالإضافة إلى «موون دوج»، وذلك بالإضافة إلى 3 أفلام تسجيلية تم ترميمهم من قبل المركز القومي للسينما، «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس».