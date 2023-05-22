رئيس مهرجان الأقصر للسينما: الدورة المقبلة تحمل اسم المخرج خيري بشارة

قال السيناريست سيد فؤاد الجناري مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن الدورة الثالثة عشرة من المهرجان ستحمل اسم المخرج الكبير خيري بشارة أحد مؤسسي تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وذلك لما قدمه من أفلام سينمائية روائية وتسجيلية مميزة تحمل أسلوبه الخاص في تقديم ملامح وهموم وأحلام الإنسان المصري البسيط، وأصبحت أعماله إضافة كبيرة، وجزء مهم من صناعة السينما التي بلغت المائة والسبعة وعشرون عاماً من عمره.

موعد انطلاق الدورة الثالثة عشرة من المهرجان

وأضاف فؤاد أنه في إطار هذا التكريم لبشارة سيصدر كتاب عنه وعن أعماله الفنية الروائية والتسجيلي، كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسس ومدير المهرجان بأن الدورة الثالثة عشرة ستنطلق في الفترة من 19 إلى 25 أبريل 2024، وجرى اختيار الموعد بعد التنسيق مع المهرجانات الإفريقية المهمة في القارة الإفريقية وخارجها.

مهرجان الأقصر يحتفي بالمخرجة صافي فاي

وأكدت الحسيني أن تلك الدورة ستحتفي بالمخرجة السنغالية صافي فاي والتي رحلت عن عالمنا في مارس الماضي، وهي أول مخرجة أفريقية قدمت أفلام في جنوب الصحراء واهتمت بالمرأة والفلاحين البسطاء في السنغال في إطار سينمائي حمل جودة، وتميز كبيرين وقد كرمها مهرجان الأقصر في دورته السابقة.

وأكدت عزة الحسيني أن تكريم المخرجة الرائدة صافي فاي يتضمن إصدار كتاب حول تاريخها وأعمالها، كما يعرض عدد من أفلامها.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين وهو أول مهرجان تنظمة مؤسسة مدنية غير ربحية عام 2011، ويقام الآن طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238/2018 بدعم ورعاية من وزارة الثقافة وبدعم من وزارات السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة) الخارجية – الشباب والرياضة وبرعاية إعلانية من البنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.