ختام فعاليات «سينما خيري بشارة» بندوة مفتوحة عن مجمل أعماله بوسط البلد

تختتم سينما «زاوية»، بوسط البلد، برنامج «سينما خيري بشارة»، اليوم، بندوة تحت عنوان «عن ومع خيري بشارة» في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور المخرج الكبير بالإضافة إلى الناقدة السينمائية شيماء سليم والناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم وتدير النقاش الناقدة السينمائية نور الصافوري، والدخول مجاني بأسبقية الحضور.

تتناول الندوة تجربة تطوير كتابين عن مسيرة خيري بشارة وهما كتاب «المتمرد» للناقد محمد سيد عبد الرحيم الصادر عام 2020 عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي والكتاب الذي تقوم بإعداده الناقدة شيماء سليم ولا يزال قيد النشر، وسوف يشارك «بشارة»، الناقدين الحديث ليكشف هو الآخر ملامح التجربة من وجهة نظره.

الكتابان محل النقاش يفردا مساحة للحديث عما هو أبعد من الفيلم الذي يظهر على الشاشة، ويتناولان على سبيل المثال أحلام وطموحات المخرج، وصداقاته والأفكار والتجارب الأهم في تكوين منظوره السينمائي، فماذا تكشف هذه الجوانب عن أفلام خيري بشارة وإسهامه السينمائي وماذا تضيف هذه الكتب إلى المكتبة السينمائية من وجهة نظر مؤلفيها ووجهة نظر بشارة؟.

تفاصيل برنامج «سينما خيري بشارة»

وكانت فعاليات برنامج «سينما خيري بشارة»، انطلقت في 5 يناير الجاري واستمرت على مدار الشهر، وتتضمن عروضا لأعماله الروائية والتسجيلية بعد ترميمها، بالإضافة إلى مناقشات مفتوحة مع الجمهور بعد عروض الأفلام بحضوره.

ومن الأفلام التي تم عرضها على مدار الشهر: «كابوريا»، «العوامة 70»، «الطوق والأسورة»، «يوم مر.. يوم حلو»، «رغبة متوحشة»، «أيس كريم في جليم»، «أمريكا شيكا بيكا»، «حرب الفراولة»، «إشارة مرور»، «ليلة في القمر» بالإضافة إلى «موون دوج»، بالإضافة إلى 3 أفلام تسجيلية تم ترميمهم من قبل المركز القومي للسينما، «صائد الدبابات»، «طبيب في الأرياف»، و«طائر النورس».