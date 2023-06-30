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السيسي يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو: للتاريخ أياما لامعة كالنجوم

كتب:

نرمين عفيفي
10:04 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل، تبدد ظلمة الطغيان، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 يونيو 2013، يوم انتفض شعب مصر العظيم ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه».

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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
بقلم نرمين عفيفي