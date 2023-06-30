السيسي يهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو: للتاريخ أياما لامعة كالنجوم

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضيء عتمة الليل، تبدد ظلمة الطغيان، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 يونيو 2013، يوم انتفض شعب مصر العظيم ثائرًا على من أراد اختطاف وطنه».