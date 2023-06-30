تامر حسني يحقق 5.3 مليون جنيه بفيلمه «تاج» ويتصدر المركز الثاني

استطاع الفنان تامر حسني أن يتصدر المراكز الأول في موسم عيد الأضحى، من خلال فيلمه الجديد «تاج»، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم تاج بطولة تامر حسني استطاع أن يحقق أمس الخميس 5 مليون و376 ألف جنيه، حيث جاء في المرتبة الثانية، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً.

تامر حسني ينافس مجموعة من الأفلام بدور العرض

وينافس الفنان تامر حسني 3 أفلام أخرى بدور العرض، أولهما فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم محمود عبد العزيز، وفيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم «مستر إكس» من بطولة الفنان أحمد فهمي.

أحداث فيلم تاج بطولة تامر حسني

يجسد الفنان تامر حسني في الفيلم شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، وهو من بطولة دينا الشربيني، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق ويعد أولى أفلام تامر حسني في عام 2023، والفنانة دينا الشربيني كانت آخر الفنانات المنضمات للفيلم.