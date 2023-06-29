4 معلومات عن فيلم تاج للفنان تامر حسني

فيلم تاج للفنان تامر حسني هو أحدث أفلام الفنان المصري الذي تم عرضه في عيد الأضحى المبارك ويتنافس فيه مع عدد من الفنانين الكبار أمثال كريم عبد العزيز وأحمد فهمي.

4 معلومات عن فيلم تاج لـ تامر حسني

- فيلم تاج لـ تامر حسني هو الأول في مسيرة تامر عن شخصية سوبر هيرو.

- فيلم تاج لـ تامر حسني هو العمل الأول الذي يجمعه مع الفنانة دينا الشربيني.

- الفيلم هو الثاني لتامر حسني له مع المخرجة سارة وفيق

- فيلم تاج لـ تامر حسني يتضمن 4 أغنيات

شخصية تامر حسني في فيلم تاج

ويجسد الفنان تامر حسني في الفيلم شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، وهو من بطولة دينا الشربيني، المطربة ساندي، ومن إخراج سارة وفيق ويعد أولى أفلام تامر حسني فى عام 2023، والفنانة دينا الشربيني كانت آخر الفنانات المنضمات للفيلم بعد أن طرح لها فيلم يوم 13 في دور العرض مع الفنان أحمد داوود.