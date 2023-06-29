44 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم تاج في يومه الأول

حقق فيلم «تاج» الذي يقوم ببطولته النجم تامر حسني، 4 ملايين جنيه إيرادات داخل دور العرض في مصر، بالإضافة إلى 40 مليون جنيه خارجها، رغم عرضه في ٦٠ ٪؜ من السينمات داخل مصر وخارجها، وذلك لتأخر تسليم النسخة النهائية من الفيلم لجميع دور العرض.

وتعتبر الإيرادات التي يحققها فيلم "تاج" خلال الفترة الحالية مميزة للغاية، وتأتي استكمالا لنجاحات تامر حسني وتحقيقه لأرقام استثنائية كل عام.

ويجسد الفنان تامر حسني خلال أحداث فيلم تاج شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أحداث فيلم تاج

فيلم تاج من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

أبطال فيلم تاج

ويشهد الفيلم ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.