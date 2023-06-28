الفنانة ساندي: فيلم «تاج» دمه خفيف ومختلف (صور)

أعربت الفنانة ساندي عن سعادتها للمشاركة في فيلم تاج، أمام تامر حسني، والذي انطلق عرضه اليوم في أول أيام عيد اللأضحى في جميع دور العرض.

ونشرت ساندي بوسترات الفيلم، وعلّقت عليها قائلة: «من كام ساعة بس شوفت الفيلم كامل لأول مرة في العرض التجريبي وحقيقي مبسوطة أوي إني شاركت في عمل دمه خفيف، ومختلف كده ضحكت من قلبي وإفيهات مختلفة حقيقي حاجة جديدة على عيني إن فيلم مصري يتعمل حلو كده، ونقدر نخلق جوه كل طفل إنه ممكن يكون بطل بيساعد الناس حقيقي.. الفيلم حلو أوي مش عشان بمثل فيه، ولكن دي شهادة حق لتامر وكل صناع العمل اللي تعبوا عليه.. بجد برافو».

أبطال فيلم تاج

ويضم فيلم «تاج» عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني، وهالة فاخر، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، ومحمد أبو داود، وسمر محمد متولي، وساندي، وأحمد عبدالعزيز، والفيلم إخراج سارة وفيق.