«المتحدة للخدمات الإعلامية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظ الله الوطن

احتفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالذكرى الـ10 لذكرى ثورة 30 يونيو، ونشرت «لوجو» لشخص يحتفل وهو ملفوف بعلم مصر، وذاك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقة: «مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية تحتفل اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو.. حفظ الله الوطن».

وتوالت تعليقات الجمهور محتفلين بـ ثورة 30 يونيو، من بينها «كل مصر والمصريين بألف خير»، «كل سنة وحضراتكم طيبين في عيد ثورة 30 يونيو المجيدة»، «30 يونيو تاريخ سيظل في أذهان وعقول المصريين لأنه تاريخ استعادة مصر وتأكيد التمسك بهويتنا لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب».

السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو: شعب مصر العظيم انتفض ثائرا وأعلن رفضه للطائفية والاستبداد

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلًا: «للتاريخ أيام لامعة كالنجوم على رأسها يوم الـ30 من يونيو عام 2013، شعب مصر العظيم انتفض ثائرًا على من أرادوا اختطاف وطنه، وأعلن رفضه للظلم والطائفية والاستبداد، وأعلن أن هوية الوطن مصرية أصيلة لا تقبل الخطف أو التبديل».