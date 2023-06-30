السيسي للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو: صمودكم يدرسه المفكرون والباحثون

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ يوم 30 يونيو عنوانًا لإعادة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية اللامعة التي كانت شاملة للشعب كله دون تمييز أو إنقسام.

وأضاف السيسي: «شعب مصر الأبي، إنَّ الصمود الذي أظهرتموه خلال الـ10 سنوات الماضية سيظل محلًا لدراسة المفكرين والباحثين، فكم من تساؤلات التي أثيرت عن الشعب المصري وعلاقته مع مؤسسات دولته وبين الشعب وقواته المسلحة، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام وشبح الاقتتال الأهلي لدولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن».

واستكمل رئيس الجمهورية، خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: «دفع ثمن الاستقلال أبطال من صلب هذا الشعب وقواته المسلحة وشرطته اللذين تصدوا بصدورهم لموجه إرهاب هي الأعت والأشرس».