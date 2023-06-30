ماكرون يترأس اجتماعا لخلية الأزمة بعد استمرار أعمال العنف في باريس

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعًا جديدًا لخلية الأزمة الوزارية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، ومن المقرر أن يقطع ماكرون مشاركته في القمة الأوروبية ببروكسل، التي حضرها أمس، وسيعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه، ومن المتوقع أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل مغادرته مجلس الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسب وكالة «فرانس برس».

استمرار أعمال العنف

وفي الأيام الأخيرة، استمرت أعمال الشغب في عدة مناطق فرنسية لليلة الثالثة على التوالي، حيث تعرضت مباني ومرافق عامة لأعمال تخريب، رغم حظر التجول الليلي الذي تم فرضه في عدة مدن حتى صباح الإثنين، في محاولة للتصدي للعنف الذي اندلع بعد وفاة شاب قرب باريس على يد شرطي.

وقد تمّ توقيف 667 شخصًا حتى الآن عقب الأحداث، وتعيد هذه الأحداث إلى الذاكرة أحداث الاضطرابات التي شهدتها فرنسا في عام 2005، وسيترأس ماكرون اجتماعًا جديدًا لخلية الأزمة بهدف مناقشة الوضع الحالي

حظر التجول في عدة مناطق

تم فرض حظر التجول في عدة مناطق، بعد إعال المتظاهرين النار في عربة ترام بمدينة كلامارا، وأشعلت مجموعة من الأشخاص النيران في حافلة جنوب باريس بعد إخلائها من الركاب، وقامت مجموعة من المثيرين للشغب بأعمال تخريب في سين سان دوني شمال شرق العاصمة، وردًا على هذا الوضع، أعلنت بلدة كلامار ومودون في نفس المقاطعة فرض حظر التجول من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.

وأصدرت سلطات نيويي سور مارن وكومبيين نفس القرار، كما قررت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك خمسة آلاف في باريس وضواحيها القريبة، للتصدي لأعمال الشغب المحتملة المرتبطة بمقتل الشاب.