طفل يسأل رئيس فرنسا عن انتقال مبابي إلى مارسيليا.. وماكرون: «فشلت في إقناعه»

وسط الشائعات المتداولة منذ فترة بشأن احتمالية رحيل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ناد جديد مطلع الموسم المقبل، استغل طفل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليسأله عن هذا الأمر ويتأكد من صحته، بحسب ما ذكرت شبكة «العربية نت».

الطفل: هل كيليان مبابي سيرحل من باريس سان جيرمان الفرنسي؟

وجرى تداول مقاطع فيديو تظهر لحظات عفوية لطيفة بين الطفل والرئيس الفرنسي ماكرون، إذ سأل الصغير ببراءة الرئيس الذي يشجع نادي مارسيليا، ما إذا كان اللاعب كيليان مبابي سينتقل إلى فريقه.

ردّ ماكرون بمزحة على سؤال الطفل، حيث قال: «لقد حاولتُ معه بالفعل، ولكن فشلت»، ثم اعتذر من الصبي الذي بدا محبطًا على ما يبدو، قائلاً: «آسف، لكنه لن ينتقل إلى مارسيليا».

ماكرون ينصح مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان

وقام ماكرون بتقديم نصيحة للاعب كرة القدم كيليان مبابي، بشكل شخصي عندما كان يفكر في الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2022 للانضمام إلى ريال مدريد.

وأكد أنه سيسعى لإقناعه بالبقاء في النادي الفرنسي، علماً بأن مبابي أعلن سابقاً عدم نية تمديد عقده الذي ينتهي في عام 2024.