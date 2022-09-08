الشباب والرياضة: نستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل من خلال ملتقيات التوظيف

قال الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ الوزارة تهتم بتوفير فرص عمل للشباب من أجل مواجهة البطالة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدعم الشباب المصري في كل المجالات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تهتم بالشباب المصري بشكل كبير.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «نوفر فرص عمل كثيرة، ونعمل من خلال المنصة الوطنية للتوظيف ونوفر عددًا من ملتقيات التوظيف بشكل شهري في كل المحافظات، كما أنّ الإدارة المركزية لتمكين الشباب توفر فرص عمل لهم من خلال إقامة ملتقيات التوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص لتوظيف الشباب في مختلف القطاعات».

تعاون بين الوزارة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنّ هناك تعاونًا كبيرًا بين الوزارة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشددًا على أن كل التفاصيل موجودة في بوابة مصر للشباب والرياضة، ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مبادرات أخرى من أجل توفير دخل مناسب للشباب مثل المبادرة الأخيرة والتي تم فيها تسليم الدفعة الثالثة وهي «دراجتك دخلك»، التي تضمنت تسليم 407 درجات من بينهم 80 فتاة، وذلك في المركز الأولمبي بالمعادي، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي اهتمّ بأن تكون المبادرة فاعلة وتساهم في توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن مبادرة ملتقى توظيف الشباب تعتبر أحد أدوات الوزارة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، وتستهدف توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل للشباب في كل محافظات مصر، مع مراعاة كل المناطق الجغرافية للمحافظات، كما تتعاون الوزارة مع وزارة التنمية المحلية في توفير فرص عمل أخرى للشباب.

668 مستفيد من «مودة».. ومشاركة فاعلة لذوي الهمم

وتابع: «نراعي كل المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسط والمؤهلات العليا، كما أن للوزارة دورًا مجتمعيًا مهمًا جدًا تساهم من خلاله في بناء الأسرة المصرية، وهناك مشروع مهم جدا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ويخص الحفاظ على كيان الأسرة المصري ة، مودة، ويتم تنفيذ ورش عمل تفاعلية دامجة بمراكز الشباب للمستفيدين من المشروع».

وأردف، أن هناك 47 دورة تم تنفيذها و668 مستفيدًا و67% كانت نسبة مشاركة الإناث، كما تضمن المشروع أيضا مشاركة متميزة لذوي القدرات الخاصة والهمم في 10 محافظات كمرحلة أولى.