وزارة العمل تنظم ندوات توعية حول السلامة والصحة المهنية بالقاهرة

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة القاهرة، بشأن تنظيم ندوة توعية للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل بشركة «شنايدر الكتريك»، بمدينة بدر، وكذلك ندوة بعنوان «تجنب المخاطر في بيئة العمل»، بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالنزهة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحفاظ على الأفراد والممتلكات وأهمية ذلك في زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

تفعيل ثقافة السلامة والصحة المهنية

وأوضح احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة في تقريره للوزارة، أن المديرية نظمت ندوة توعية بمدينة بدر بشركة شنايدر إلكتريك بهدف تفعيل ثقافة السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على بيئة عمل آمنه للعاملين من جميع المخاطر وكيفية تجنبها، وأهمية الالتزام بمهمات الوقاية الشخصية للعاملين، فضلاً عن مناقشة جميع سبل الحماية والتوعية التي تخص مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك بحضور حنان حسن مدير عام السلامة والصحة المهنية، وريم جاب الله مدير مكتب بدر نيابة عن مدير المديرية، وثناء على مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببدر.

دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل

وفى نفس السياق أضاف مدير المديرية: «نظمنا ندوة أخرى بعنوان تجنب المخاطر في بيئة العمل بمركز التدريب الداخلي بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت رعاية مجدي اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، ود. محمد عبدالوهاب شربي رئيس قطاع السلامة والجودة والذي أشاد بدور السلامة والصحة المهنية وأهمية التعاون بين الشركة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية».

وأشار مدير المديرية إلى أن حنان حسن مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالقاهرة قامت بتعريف دور السلامة والصحة المهنية في تأمين بيئة العمل، وألقت المحاضرة الأولي سوسو محمد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمكتب النزهة حول عن المخاطر في بيئة العمل، كما ألقى المحاضرة الثانية الكيميائي مصطفى الوشاحي مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي حول الكوارث الطبيعية والتعامل مع الزلازل.

وفي ختام الندوة أهدت الشركة درع إلى احمد عزاز مدير المديرية، تسلمه عنه أحمد محمود مدير مكتب مدير المديرية، كما أهدت الشركة شهادات تكريم للحضور من إدارة السلامة والصحة المهنية والمكتب الفني وكذلك المركز الاعلامي للمديرية.