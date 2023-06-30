رئيس حزب التجمع يهنئ السيسي بذكرى 30 يونيو: ندعو الله لكم بالتوفيق والسداد

بعث رئيس حزب التجمع سيد عبدالعال عضو مجلس الشيوخ، برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة على ثورة 30 يونيو المجيدة.

ثورة 30 يونيو المجيدة

وقال رئيس حزب التجمع في البرقية: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعدني أن أتقدم لكم بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن قيادات وأعضاء حزب التجمع، بخالص التهنئة في ذكرى مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو الأعظم والأكبر في تاريخ الإنسانية، والتي قدم فيها المصريون أروع المثل للعالم كله في كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية، وفي التلاحم بين الشعب والقيادة المتمثلة في شخصكم الكريم، وفي تلك المناسبة العزيزة ندعو الله لكم بالتوفيق و السداد لتحقيق ما نتمناه جميعاً من رقي و تقدم لمصرنا الغالية ولكم خالص الاحترام والتقدير».