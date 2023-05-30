رئيس حزب التجمع: المحليات هيئات شعبية يتربى فيها الكادر السياسي

قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن المحليات هي الهيئات الشعبية التي يتربى فيها الكادر السياسي، ويصبح عنده رؤية لهموم المواطنين الذين يعيش وسطهم، ومن خلالها يطرح حلولا، موضحا أن أنجح نواب البرلمان هم الذين مروا بتجربة المحليات.

الدفع بالشباب والمرأة في انتخابات المحليات

وأضاف «عبدالعال»، خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحزب لا يشترط أن يكون مهيمنا في المحليات، لكن يجب أن يدفع بالشباب والمرأة للمشاركة بها.

وذكر أنه كان يدير مكتبا للدراسات الاقتصادية، وحين دخل البرلمان أغلق المكتب ليتفرغ لدوره النيابي، متابعا: «القانون ينص على ذلك، وأنا أيضا رجل سياسي، فالحزب الذي أنتمي إليه إذا أنني رجل أعمال وأدخل البرلمان لا بد أن ينبهني أنني لا أصلح لذلك».

عضوبة البرلمان لا تشترط الخبرة العملية

وتابع أن عضو مجلس النواب أو الشيوخ لا يشترط أن يدخل بناء على خبرته العملية، فلا يدخل رجل الأعمال باعتباره خبيراً في الصناعة، ولكن باعتباره يمتلك هو وحزبه وجهة نظر تجاه الوطن كله بكل فئاته ومجالاته.