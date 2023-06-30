السيسي يجدد العهد مع الشعب في ذكرى 30 يونيو بالإخلاص والعمل من أجل مصر وحدها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه «في الذكرى العاشرة من ثورة الـ30 من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائمًا علامات الطريق التي تهدي للمسيرة والمسار».

علينا المضي بقوة وثقة نحو طريق التنمية والبناء

وتابع: «أقول لكم إنَّ حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب ومؤسساته الوطنية لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي بقوة وثقة نحو طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدانا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة والحديثة والمتقدمة في جميع المجالات».

كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمة ألقاها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو «كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان، وأخيرًا ودائما تحيا مصر».