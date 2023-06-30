إضراب في مطار جنيف يعطل الرحلات الجوية ويؤثر على 8 آلاف مسافر

تسبب إضراب عمالي في مطار جنيف في تعطيل سفر آلاف الركاب اليوم، وسط إثارة مخاوف جديدة من أن الاحتجاجات ونقص العمالة قد يتسببان في صيف آخر من الفوضى في أوروبا، وذلك بحسب تقرير لموقع قناة «بلومبرج».

تعطل الرحلات الجوية بين الساعة 6 صباحًا و10 صباحًا

وأشار التقرير إلى أن الإضراب أوقف جميع الرحلات الجوية بين الساعة 6 صباحًا و10 صباحًا، مما أثر على 8 آلاف مسافر، ومن المرجح أن يستمر تأخير الرحلات وكذلك الإلغاء التام لبقية اليوم، وفقًا لمسؤولي المطار.

من جهتها ذكرت وكالة «فرانس برس»، أن نحو 64 رحلة جوية ألغيت في مطار جنيف الدولي بسبب إضراب العمال في بداية موسم السفر الصيفي المزدحم، كما تأثرت العديد من الرحلات الجوية الدولية من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط

سياسة جديدة للأجور

وتمت الدعوة للإضراب بعد أن وافق مجلس إدارة المطار أمس على سياسة الأجور الجديدة التي اعترض عليها الموظفون، وتم نشر العديد من أفراد الشرطة أمام المبنى ولم يُسمح بالدخول إلا لركاب الرحلات المقررة بعد فترة الإضراب، كما احتج نحو 50 عاملا ونقابيا أمام المدخل الرئيسي للمبنى.

ويعد إضراب العاملين في مطار جنيف هو الأول الذي يقوم به الموظفون العاملون مباشرة في المطار، على عكس الإضرابات الأخرى التي قام بها موظفون في شركات متعاقدة مع المطار، ووفقًا لشركة الطيران السويسرية، يشمل الإضراب مراقبي الحركة الجوية بالإضافة إلى أولئك الذين يوجهون الطائرات على طول المدرج.

ونقلت فرانس برس عن أحد النقابيين إنه من الصعب فهم كيف وصل الأمر إلى الطريق المسدود، وأضاف بيير إيف ميلارد، رئيس الاتحاد السويسري لنقابات العمال، الذي خرج لدعم المضربين: «المطار عمل مربح يتميز بالاحتكار ولا يمنح الموظفين ما يستحقونه»، وبحسب الإحصاءات الرسمية، استخدم ما يقرب من 6.8 مليون مسافر المطار بين يناير ومايو.