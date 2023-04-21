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إضراب في مطار دوسلدورف بألمانيا.. و«مصر للطيران» توجه نداء مهمًا للمسافرين

كتب:

أيمن حمزة
12:28 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
مصر للطيران - أرشيفية

مصر للطيران - أرشيفية

قالت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، «إنه في ضوء التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار دوسلدورف - ألمانيا، هناك إضراب في مطار دوسلدورف اليوم الجمعة الموافق 21 من مارس الجاري.

تعليمات مهمة من مصر للطيران

وأهابت مصر للطيران بعملائها المسافرين على الرحلة رقم MS734 من دوسلدورف إلى القاهرة والمقرر إقلاعها الساعة 15:15 بتوقيت ألمانيا ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة من 4 إلى 5 ساعات لتجنب التأخير الناتج عن الإضراب.

وذكرت الشركة خلال بيان لها، أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.