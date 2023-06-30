شركات السياحة تحرر 18 محضرا ضد شركة الطوافة المسئولة عن خدمات الحجاج

حرّرت شركات السياحة المنظمة للحج البري بوزارة السياحة والآثار المصرية، 18 محضرا حتى الآن ضد شركة «رواف مني» التي تقدم خدمات الإعاشة «الطوافة»، لحجاج السياحة بمنى وعرفات وذلك بسبب نقص الخدمات المقدمة للحجاج والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم ما بين غرفة شركات السياحة المصرية وشركة رواف منى.

إبلاغ وزارة السياحة والآثار بالمشكلات

وطالب أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة المصرية وعضو بعثة الحج السياحي في رسالة بعثتها الغرفة، كافة الشركات التي تعرض حجاجها لمشكلات خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى وعرفات بضرورة حصر تلك المشاكل وابلاغ وزارة السياحة والآثار بها وذلك حتى تتمكن الغرفة من مطالبة شركة رواف منى بتعويض هؤلاء الحجاج ماليا وفقا لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي تم بمعرفة وزارة الحج السعودية وتضمن شروطا جزائية.

تقديم الخدمات للحجاج على مدار اليوم

وأوضح إبراهيم، أن البعثة لم تتلق أمس الخميس ثاني أيام التشريق أية شكاوى بخصوص نقص الخدمات المقدمة لحجاج السياحة المستوي البري بمخيمات منى، موضحا أنه يتم تقديم الخدمات للحجاج على مدار اليوم وذلك في ضوء الاتصالات والمتابعة المستمرة بين لجان وزارة السياحة المتواجدة بمخيمات حجاج المستوي الاقتصادي (البري والاقتصادي طيران) وبعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي وكيل أول وزارة السياحة.

وفي سياق متصل نجحت شركات السياحة المنظمة للحج السياحي في نقل الحجاج اليوم الجمعة من مشعر منى إلى مقار إقاماتهم بمكة المكرمة والتي بدأت في الساعات الأولي من صباح اليوم، حيث رافق المشرفين الحجاج من مخيمات مني حتى إلقاء جمرات العقبة الصغرى والوسطي والكبري ثم توجهوا معهم إلى الأتوبيسات التي نقلتهم إلى اماكن اقامتهم بمكة المكرمة.

وكان حجاج بيت الله الحرام المتعجلين قد انهوا اليوم الجمعة اداء مناسك الحج.