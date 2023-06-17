تجهيز 3 ملايين كتيب مطبوع لتوزيعه على حجاج بيت الله الحرام

جهزت وكالة الدراسات والبحث العلمي والمطبوعات والنشر ممثلة في الإدارة العامة للمطبوعات والنشر، بالمملكة العربية السعودية، إطلاق مبادرة كبرى لخدمة أكبر عدد من الحجاج وتوعيتهم وتوجيههم، وذلك بنشر ثلاثة ملايين مطبوعا خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ تستجمع الإدارة لتفعيل هذه المبادرة كافة طاقاتها ومقدراتها ، تشمل هذه المطبوعات مجالات متعددة وتخصصات متنوعة ؛ مواكبة للأعداد المتزايدة خلال حج هذا العام 1444 هـ.

المطبوعات سيتمّ توزيعها بعدد من اللغات العالمية

الجدير بالذكر أن المطبوعات سيتمّ توزيعها بعدد من اللغات العالمية تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، بحسب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

تفعيل البرامج النوعية التي تخدم ضيوف الرحمن من الحجاج والقاصدين

جاءت هذه المبادرة استجابة للتوجيهات المستمرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببذل المزيد من الجهد في تفعيل البرامج النوعية التي تخدم ضيوف الرحمن من الحجاج والقاصدين.