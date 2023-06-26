اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات اليوم

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يتلقى اتصالات للتهنئة بعيد الأضحى من أمير قطر وسلطان عمان

- برقيات للرئيس من «مدبولى» ووزيرى الدفاع والداخلية: مستمرون فى بذل الجهد لمواصلة التنمية والبناء

- حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات اليوم

- تنسيق مستمر بين بعثات الحج المصرية الثلاث قبل أداء الركن الأكبر من الحج

- 10 مخيمات للسياحة بـ«مِنى وعرفات» و«الأحمدى»: توفير جميع الخدمات

- قوات الدفاع الجوى تحتفى بعيدها الـ53

- «حُماة السماء»

- الحكومة توافق على مشروع قرار بترقية موظفى الدولة مطلع يوليو

- «مدبولى» يتابع استعدادات «الأضحى»: توفير اللحوم ورقابة على الأسواق

- قائد قوات الدفاع الجوى: نمتلك واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوى بالعالم لحفظ سماء مصر

- الفريق محمد حجازى: «30 يونيو 1970» بداية استرداد الكرامة وأراضينا من الاحتلال

- دول العالم تسعى للتعاون معنا فى التدريب والتسليح نظراً لخبراتنا وقدراتنا القتالية

- الرئيس السيسى وجَّه بإنشاء الأكاديمية العسكرية لرفع أداء الضباط.. وخطة لتطوير كلية الدفاع الجوى

- الطائرات بدون طيار «التحدى الجوى الأكبر» حالياً وقادرون على التعامل معه.. ومصر ستظل درعاً للأمة

- مبادرات تقدم أنشطة فنية ورياضية وترفيهية

- أطفال «30 يونيو» يودعون الخطر لـ«الحياة الآمنة»

- بناء الإنسان قبل الحجر.. و«الطفل» محور التطوير.. و«التنمية الحضرية»: نضع التعليم والصحة والرياضة على رأس الأولويات

- 4 أفلام تتنافس على «عيدية» الجمهور فى «الأضحى»

- «موسم الكبار»

- خبراء: تطوير العشوائيات أهم خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية.. ودعم أطفال «المناطق البديلة» يبنى جيلاً ناضجاً

- «كريم» يناقش قضايا الـ«سوشيال ميديا» فى «بيت الروبى»

- «تامر» بطل خارق فى «تاج»

- «فهمى» يدير شركة لتطليق الرجال فى «مستر إكس»

- «كرارة» مجرم تائب فى «البعبع»

الصفحة الثانية

- الحكومة توافق على مشروع قرار بترقية الموظفين مطلع يوليو

- «مدبولى»: نعمل على زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر وتذليل أى عقبات تواجهها وزيادة حجم التبادل التجارى إلى 12 مليار دولار

- استمرار توفير اللحوم والأضاحى بالشوادر والسلع بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية وحملات متابعة دورية على الأسواق والمحال التجارية وإشراف كامل على المجازر

- الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 771.03 فدان فى المنيا لإقامة غابات شجرية تتولى المحافظة إدارتها واستغلالها بالتنسيق مع «الزراعة والإسكان»

- حجاج بيت الله الحرام على «صعيد عرفات».. اليوم

- تنسيق مستمر بين بعثات الحج المصرية الثلاث قبل أداء الركن الأكبر من الحج.. وتخصيص 10 مخيمات للسياحة بـ«منى وعرفات»

- «الأحمدى»: توفير كافة الخدمات.. و«سامية»: نقل سيدتين إلى المشاعر بسيارات إسعاف مجهزة

- النيابة تحقق فى انهيار عقار الإسكندرية.. و«حياة كريمة» تصرف 25 ألف جنيه تعويضاً لكل أسرة

- «الشريف»: يُستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف.. وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى الموقع

الصفحة الثالثة

- أطفال «30 يونيو» يودعون الخطر لـ«الحياة الآمنة»

- مبادرات حكومية وأهلية تقدم أنشطة فنية ورياضية وترفيهية للأطفال والشباب

الصفحة الرابعة

- «أطفال المناطق البديلة للعشوائيات» فى رعاية الجمهورية الجديدة.. بناء إنسان واعٍ ينعم بحياة مستقرة قبل الحجر

- «التنمية الحضرية»: نضع التعليم والصحة والرياضة على رأس الأولويات عند التخطيط لتطوير العشوائيات

- حملات توعية وورش فنية.. مبادرات لتنمية المواهب وتفعيل «العدالة الثقافية»

- منسق المشروع الثقافى: المبادرات تشمل جميع المناطق البديلة.. و«بلدنا فى عيون أطفالنا» تنظم رحلات ميدانية للمتاحف والأماكن التاريخية والمشروعات القومية

- مدير جمعية بـ«الأسمرات»: اعتمدنا على الفن والرياضة فى تطوير سلوك النشء فى هذه المناطق

- أساتذة علم اجتماع: دعم الأطفال سيحقق السلامة النفسية لهم ويبنى جيلاً ناضجاً

- «هندى»: الحياة الجديدة تشبع احتياجات الطفل فى اللعب والتقدير.. و«خضر»: وجود الأطفال فى مجتمع جديد متطور يساعد فى نسف المفاهيم المغلوطة والظواهر السلبية

- «عوض»: المدن المتطورة تضفى هوية وملامح جديدة على الأطفال الذين انتقلوا إليها

الصفحة الخامسة

- عقول تُبدع.. ومستقبل أفضل

- «روضة السيدة».. قوافل ثقافية وورش رسم وتلوين ورقص التنورة

- «زياد»: «اتبسطت بزيارة معرض الكتاب وسمعت قصص مفيدة عن التاريخ».. و«نورا»: «نفسى أتعلم الكروشيه فى الورش الجاية»

- «الأسمرات».. فقرات ترفيهية وقصص وقراءة وحفلات أراجوز وفنون شعبية

- «الخيالة».. ملاعب مجهزة وبرامج رياضية للأشبال وحلم «محمد صلاح» فى عيونهم

- «شمس»: «بحب آجى المكتبة علشان أسمع قصص الأنبياء».. و«منى»: اشتركت فى فرقة الكورال

- مدرب الفريق: «تطور كبير بيحصل للأطفال كل يوم» و«عادل»: «مبسوطين إننا فى ملعب بدل الشارع»

- د. إيمان الريس: تطوير المناطق العشوائية من أهم خطوات تحقيق العدالة الاجتماعية والاتزان النفسى

- خبيرة تربوية: سلوك الأطفال تغير للأفضل.. والحياة الآدمية تحقق لهم الرضا والثقة

- الحياة الكريمة تنمى مشاعر الانتماء والمواطنة لدى الأطفال وتغير نظرتهم للمستقبل

الصفحة السادسة

- قائد قوات الدفاع الجوى فى عيدها الـ53: «30 يونيو 1970» بداية استرداد الكرامة وأراضينا من الاحتلال

- الفريق محمد حجازى لـ«الوطن»: نمتلك واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوى بالعالم لحفظ «قدسية سماء مصر»

- الرئيس السيسى وجَّه بإنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية لتطوير أداء «الضابط المصرى» وخطة من 5 محاور لتطوير كلية الدفاع الجوى.. ونؤهل طلبة من الدول العربية والأفريقية أيضاً داخلها

- دول العالم تسعى للتعاون معنا فى التدريب والتسليح نظراً لخبراتنا وقدراتنا وكفاءاتنا القتالية العالية.. وحريصون على تنويع مصادر السلاح وفق خطط مدروسة

- مساعٍ دولية لتبادل الخبرات والتطوير مع «حماة السماء»

- الطائرات بدون طيار «التحدى الأكبر» حالياً وقادرون على التعامل معه.. ودعم كبير من القيادتين السياسية والعسكرية لتوفير أحدث الأنظمة بما يُمكِّننا من التعامل مع كافة التهديدات

- لدينا منظومات تسليح «شرقية وغربية» بتكنولوجيا معقدة.. ونعمل على «الدعم الفنى» وعمرات لإطالة أعمار المعدات الموجودة فى الخدمة ونحافظ على أعلى درجات الاستعداد القتالى

- نحرص على الاشتراك فى المعارض الدولية للاطلاع على أحدث ما وصلت إليه ترسانة السلاح العالمية.. و«EDEX» لبنة أساسية فى المنافسة وتطوير أنظمة التسليح

الصفحة السابعة

- كلية الدفاع الجوى تُخرِّج ضباطاً قادرين على التعامل مع أحدث الأسلحة والمعدات ذات التقنية الحديثة والمعقدة.. وبحوث لتطوير الأسلحة ومقلدات التدريب

- المعلومات أصبحت متاحة فى عصر السماوات المفتوحة لكن الفيصل فى «فكر استخدام السلاح» بطرق غير نمطية مثلما حدث فى فترة حرب أكتوبر المجيدة

- 5 محاور لتطوير كلية «الدفاع الجوى» دعماً للكفاءة القتالية

- ثروتنا الحقيقية فى «الفرد المقاتل» الذى يُعتبر ركيزة أساسية للمنظومة القتالية.. وحريصون على تأهيله معنوياً ونفسياً وبدنياً وفنياً وصولاً لأعلى درجات الاحتراف والكفاءة القتالية

- فريق «السماء الصافية» حصد المركز الثالث عالمياً فى الدفاع الجوى فى مواجهة الصين وروسيا.. وننتقى أفضل العناصر استعداداً للمشاركة فى المسابقة القادمة خلال عام 2024

- قواتنا تعمل ليل نهار سلماً وحرباً فى كل ربوع مصر لحماية سماء «الجمهورية الجديدة» ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.. ومصر ستظل درعاً للأمة العربية

الصفحة الثامنة

- كريم عبدالعزيز يناقش قضايا الـ«سوشيال» فى «بيت الروبى».. ويحقق 15 مليون جنيه فى 5 أيام

- تامر حسنى بطل خارق فى «تاج».. وأحمد فهمى يدير شركة لتطليق الرجال فى «مستر إكس»

- أمير كرارة مجرم تائب فى «البعبع».. وسينما الشعب تعرض الأفلام بـ40 جنيهاً فى 18 محافظة

- دينا الشربينى: سعيدة بالمشاركة فى فيلم «تاج» ولم أشعر بالقلق من التجربة

- «موسم الكبار» 4 أفلام تتنافس على «عيدية» الجمهور فى عيد الأضحى

- نقاد: سيطرة لـ«الثنائيات الفنية».. و«تاج» تامر حسنى يضعه فى مقارنة مع أفلام هوليوود

- «الشناوى»: الموسم الحالى هو الأقوى من جانب الإيرادات.. و«قاسم»: نرى «دويتوهات» فنية للمرة الأولى.. و«موريس»: كريم عبدالعزيز نجم مثقف وموهوب