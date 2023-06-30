ماذا يفعل الحجاج في أيام التشريق؟.. اعرف التفاصيل

أيام التشريق هي من الأيام الخيرة التي تمر على المسلمين، وتوافق في التايخ العربي أيام الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وقد ورد عن فضل هذه الأيام، العديد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، ويتساءل العديد من المسلمين عن ما يفعله الحجاج في أيام التشريق.

أيام التشريق

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر صفحتها الرسمية على الانترنت أعمال أيام التشريق للحجاج، وتناولت الفتوة حكم المبيت في منى، موضحة أنَّه سنة عند جماعة من الفقهاء، وعند اتمام رمي الجمارات في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، والذي يوافق ثاني أيام العيد، يكون بعض الحجاج يتم رمي الجمار، وفي هذه الحالة عليه أن يتعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس.

كما لفتت دار الإفتاء أنَّه من الأفضل أن يتأخر في رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق، مشيرة لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].

العودة من الحج

وفي فتواها عن أيام التشريق، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنَّه من المستحب أن يٌعجل الحاج بعودته، مشيرة لما ورد عن السيدة عائشرة رضي الله عنها: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ» رواه الدارقطني.