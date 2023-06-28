انتهاء أعمال «يوم النحر».. والحجاج يبدأون «أيام التشريق» غدا.. والمتعجلون يختتمون المناسك

يبدأ حجاج بيت الله الحرام، غدا، أول أيام التشريق، برمى الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى بـ«مشعر مِنى»، بعد أن باتوا ليلتهم، اليوم، «يوم النحر» الذى يوافق أول أيام عيد الأضحى، فى المخيمات عقب رمى جمرة العقبة الكبرى، وأدوا طواف الإفاضة، وحلقوا وقصروا وتحللوا التحلل الأصغر، على أن تنتهى اليوم مناسك الحج للمتعجلين.

رئيس البعثة يوجّه باستمرار الرعاية والاهتمام وتطبيق الضوابط بشكل دقيق لتحقيق راحة الحجيج

واطمأن اللواء علاء الأحمدى، رئيس بعثة الحج المصرية، الرئيس التنفيذى لبعثة حج القرعة على أحوال الحجاج المصريين، من خلال الاتصالات الدورية التى تتم مع سامية سامى، رئيس بعثة الحج السياحى، وأيمن عبدالموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، لتلبية كافة احتياجات الحجاج خلال وجودهم بمشعر «مِنَى»، حيث وجه باستمرار الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة للحجاج، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر.

وبالنسبة للحج السياحى، فقد أكدت سامية سامى، رئيس البعثة، أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية وعددها 12 لجنة، انتشرت فى المخيمات التى يوجد بها حجاج السياحة بمشعر مِنَى، لافتة إلى أن هناك 10 مخيمات يقيم بها حجاج السياحة و6 لحجاج المستوى الاقتصادى (البرى والاقتصادى طيران)، و2 لحجاج مستوى الـ5 نجوم، ومثلها لحجاج الـ5 نجوم مميز، لافتة إلى أنه بعد المشكلات التى حدثت من بعض المطوفين بمشاعر عرفات، أمس الأول، فقد رفعت غرفة شركات السياحة شكاوى لوزارة الحج السعودية، ضد هؤلاء المطوفين وفقاً للعقود المبرمة بين الغرفة والشركة المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات.

وأضافت «سامية»، لـ«الوطن»، أنه وفقاً للعقود المبرمة بين غرفة شركات السياحة مع شركة «رواف منى»، والتى تمت بضمان وزارة الحج، فإنه سيتم تعويض الشركات المتضررة والحجاج مادياً وفقاً للعقود المبرمة.

وأشارت إلى أن البعثة تلقت، أمس الأول، نحو 4 شكاوى من عدد من الشركات بوجود نقص فى الخدمات المقدمة للحجاج بعرفات، لافتة إلى أن بعثة الحج السياحى تواصلت مع وزارة الحج السعودية وتم حل الأزمة قدر المستطاع.

وأوضحت أن بعثة الحج السياحى تلقت، أمس، أيضاً عدداً من الشكاوى من بعض الشركات وذلك لعدم وجود مخيمات لحجاجها بمنى، ووجود أعطال بالكهرباء والتكييفات ببعض المخيمات، لافتة إلى أنه تم حل كافة تلك المشكلات على الفور، وتابعت أن «مشكلات التسكين فى منى متكررة نظراً لضيق المشعر، والبعثة تحاول من خلال لجانها حل أى مشكلة لحجاج السياحة».

وأكدت رئيسة البعثة أن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى وجه باستمرار توجيه الرعاية والاهتمام، وتطبيق الضوابط بشكل دقيق من أجل تحقيق الراحة لحجاج بيت الله الحرام، وتذليل أى عقبات تقابلهم للتسهيل عليهم وأداء المناسك بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن الوزير على اتصال دائم بالبعثة للاطمئنان على أحوال حجاج السياحة.

«إبراهيم»: تقييم أداء جميع المطوفين.. وإجراءات مشددة ضد المقصرين منهم.. وحل شكاوى مخيمات «مِنَى وعرفات»

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، عضو بعثة الحج السياحى، وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، إن هناك بعض السلبيات التى ظهرت فى بعض مخيمات الحجاج بعرفة وتدخلت البعثة لحلها فوراً، موضحاً أن أهم تلك المشكلات أن مجموعة صغيرة من حجاج الشركات لم تجد لها مكاناً بالمخيمات المخصصة لها، وذلك بسبب دخول بعض حاملى التأشيرات الأخرى إلى المخيم، وعلى الفور تدخلت البعثة وتم الاتصال بوزارة الحج السعودية التى تدخلت فوراً وألزمت المطوف بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات تم تسكين المجموعة به، مشدداً على أنه سيتم تقييم أداء جميع المطوفين، واتخاذ إجراءات مشددة مع المقصرين منهم.

وفى نفس السياق، أعلنت بعثة الحج السياحى أن عملية «نفرة الحجيج» من عرفات إلى مزدلفة، أمس الأول، تمت بسهولة ويسر بفضل خبرة مشرفى شركات السياحة ونجاح الشركات فى وضع أوتوبيسات نقل الحجاج فى مواقف ملاصقة للمخيمات بعرفات، لافتة إلى أن البعثة وعلى مدار الساعات الماضية تابعت عملية تنقل الحجاج بين مزدلفة ومكة ومنى، وشددت على مشرفى شركات السياحة بضرورة الوجود برفقة الحجاج على مدار الساعة وإخطار البعثة بأى مشكلات أو تطورات تواجههم.

وقال سيد خاطر، عضو بعثة الحج السياحى، إن لجان الوزارة بدأت فى الوجود فى مشعر منى لمتابعة وضع حجاج السياحة والتأكد من تسكينهم فى المخيمات، حيث تواصل اللجان المرور على المخيمات والاستماع للحجاج فى حالة وجود أى مشكلة تواجههم ومتابعة تنفيذ الشركات للبرنامج المتفق عليه مع الحاج.

وأضاف «خاطر» أن عملية التفويج من مزدلفة إلى مشعر منى تمت بنجاح، وهناك عملية تنسيق تام بين البعثة وشركات تنظيم الحج لمتابعة قيام الحجاج برمى الجمرات فى أربعة أيام، وهى يوم النحر العاشر من ذى الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى أيام التشريق.

وأوضح أن الوضع العام للحجاج مطمئن للغاية، ولم تظهر حتى الآن أى مشكلة كبيرة فى مشعر «مِنَى» منذ وصول الحجاح فيما يخص المخيمات التى يوجد بها حجاج السياحة.

من جانبه، قال هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن الغرفة تقوم باتصالات مكثفة مع رؤساء تضامنات الشركات لمتابعة الوضع داخل مخيمات «مِنَى»، والتدخل الفورى لحل أى مشكلة، واتخاذ إجراءات مشددة مع أى تجاوز أو تقصير فى حق الحجاج.