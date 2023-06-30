الامن العام: ضبط 6 متهمين بحيازة المخدرات في حملة أمنية بدمياط

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر سعد – كفر البطيخ)، وأقسام شرطة (أول دمياط - دمياط الجديدة).

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات (7 كيلو من مخدر الحشيش – 12 كيلو من مخدر الهيدرو – 10 كيلو من مخدر البانجو- كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.