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«العمارة».. فيلم وثائقي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
11:09 ص | الجمعة 30 يونيو 2023
لقطة من الفيلم الوثائقي «العمارة»

لقطة من الفيلم الوثائقي «العمارة»

عرض التلفزيون المصري وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيلما تسجيليا يحمل اسم «العمارة» عن ثورة الـ30 من يونيو في الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة، وتضمن الفيديو لقطات ومشاهد للأحداث التي مرت بها مصر منذ أحداث ثورة 25 يناير، ومواقف توضح سلوك الجماعة الإرهابية وترصدهم لحكم مصر والتسلل للسيطرة على مؤسسات الدولة واحدة تلو الأخرى.

مشاهد تمثيلية لمحاولة الجماعة الإرهابية سرقة مصر من شعبها

كما تضمن الفيديو مشاهد تمثيلية لمحاولة الجماعة الإرهابية سرقة مصر من شعبها وطمس الهوية المصرية عن طريق التلاعب بعقول المصريين باسم الدين.

مشاهد حقيقية أرشيفية للصراعات واندلاع أعمال العنف في مصر

وتضمن الفيلم التسجيلي مشاهد حقيقية أرشيفية للصراعات واندلاع أعمال العنف في مصر بعد تولي محمد مرسي العياط وجماعته الإرهابية الحكم، وصولا لثورة المصريين لاستعادة وطنهم من أيدي الجماعة الإرهابية.

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بقلم نرمين عفيفي