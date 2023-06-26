4 آلاف ميجاواط لإضاءة موسم الحج.. 2000 موظف يديرون المنظومة

مع بدء توافد الحجاج على مشعر منى اليوم لقضاء يوم التروية، أكملت الشركة السعودية للكهرباء استعداداتها وتجهيزاتها على مختلف المستويات لخدمة زوار بيت الله الحرام، وإضاءة المشاعر من خلال استثمارات تجاوزت المليار ريال.

ورفعت الشركة الجاهزية للزيادة في الأحمال الكهربائية في المشاعر المقدسة، التي يتوقع أن تصل إلى 4737 ميجاواط بزيادة نسبتها 28% عن نفس الفترة من العام الماضي، ويقف عليها كوادر وكفاءات وطنية متخصصة يتجاوز عددهم الـ 2123 موظفاً، ولفترة ستة أيام فقط، وعلى مساحة 40 كيلومترًا مربعًا وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

موسم الحج

كما تم العمل على تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية والتأكد من موثوقيتها لموسم حج هذا العام، من خلال عدة مشاريع تمثلت فى إنشاء 3 محطات تحويل و97 محطة لتوزيع الطاقة الكهربائية المنقولة من محطات التوليد إلى محطات التحويل، ومنها إلى محطات التوزيع وربطها مع الشبكة العامة المترابطة بأطوال تتجاوز 206 كيلومترات دائري، وهذه المحطات المنتشرة في مناطق تحيط بالمشاعر المقدسة، وأخرى داخلها مدعومة بقدرات توليد كهرباء تتجاوز 21646 ميجاواط متوفرة من محطات التوليد في القطاع الغربي من المملكة، وأخرى من الشبكة العامة المترابطة مع شبكة المنطقة الجنوبية وأخرى مع المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية.

93 مركزا للصيانة

وانتشرت على هذه المساحة الصغيرة مراكز انطلاق تغطي كامل الـ (40 كيلومترا مربعا) وصل عددها إلى 93 مركزا تضم عناصر الصيانة الكهربائية وفرق التدخل السريع للقيام بأعمال الصيانة الدورية.