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الداخلية السعودية: معاقبة كل من يحاول نقل أفراد بلا تصاريح في الحج

كتب:

عمرو حسني
08:29 م | الإثنين 26 يونيو 2023
نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أن حجاج بيت الله الحرام انتقلوا إلى منى بسهولة وسلاسة تامة، في يوم التروية، في الوقت الذي أعلنت فيه الداخلية السعودية عن ضبط عدد من السائقين، حاولوا نقل بعض الأفراد بلا تصاريح إلى المشاعر المقدسة.

معاقبة الأشخاص المخالفين

وأضافت «الداخلية السعودية» في بيان لها مساء اليوم الاثنين نقلته قناة «العربية» الإخبارية: «سنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد إلى الحج دون تصاريح».

 استكمال باقي أركان الحج

ويستعد حجاج بيت الله الحرام ليوم التروية قبل ساعات من الوقوف بجبل عرفات قبل أيام التشريق الثلاثة التي توجد في عيد الأضحى مع رمي الجمرات وطوافة الإفاضة والوداع وباقي أركان الحج.

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بقلم عمرو حسني