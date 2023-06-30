إدارة الحوار الوطني: 30 يونيو كشفت المعدن الأصيل لمن ضحى بروحه فداءً للوطن

هنأت إدارة الحوار الوطني جموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وذكرت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها منذ قليل، إنَّ ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداءً للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل، مؤكّدة أنَّ ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب.

ووجهت إدارة الحوار الوطني التحية لكل من ساهم في صنع الثورة المجيدة متمنيين الرفعة ومزيد من التقدم لمصر الحبيبة.