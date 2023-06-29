رئيس «الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني من أهم إنجازات ثورة 30 يونيو

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب «الإصلاح والنهضة»، إن الحوار الوطني فرصة للمصريين كلهم للاستفادة منه، خاصة أنه يعتبر أهم منجز لثورة 30 يونيو وبناء الجمهورية الجديدة، الذي يعبر عن رقي سياسي وخطوة من الخطوات المهمة في عملية الإصلاح السياسي في مصر.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات بدأت منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ثم إلغاء حالة الطوارئ ثم قرارات العفو وفي عام 2019 إقرار قانون العمل الأهلي.

وأشار إلى أن أي منصف يرى أن مصر مرت بمراحل كثيرة منذ 30 يونيو لبناء الجمهورية الجديدة، بداية بالحرب على الإرهاب مرورا بالمشروعات الكبيرة البالغ عددها 7500 مشروع في كل مصر، وجرى بناء الوطن في ظل تحديات اقتصادية صعبة مثل فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

محطة لرسم خريطة جديدة

ولفت أن الحوار الوطني انطلق ليكون محطة من المحطات المهمة في رسم خريطة جديدة، خاصة أن ما يميزه طرح مشكلات وتحديات الدولة بطريقة منظمة.