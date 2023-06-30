«الوطني السعودي للأرصاد» يكشف حالة الطقس في منى ومكة المكرمة

توقع المركز الوطني السعودي للأرصاد، اعتدال الطقس على مكة المكرمة ومنى خلال الساعات المقبلة، وأشار عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 37 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 إلى 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 37 درجة.

ثاني أيام التشريق

ومع بداية ثاني أيام التشريق اليوم، بدأ حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، رمي الجمرات في مشعر منى، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليغادر الحجاج المتعجلين مكة المكرمة.

استعدادات استقبال الحجيج المتعجلين

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن استعدادات الرئاسة لاستقبال الحجيج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام، باتخاذ عدة إجراءات تنظيمية تتبعها الرئاسة ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج وأداء نسكهم بيسر وسهولة.