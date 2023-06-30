السعودية: طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء المناسك

أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية، اكتمال جاهزية كل طرق المدينة المنورة استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن بعد أداء مناسكهم، معلنة تنفيذ منظومة النقل للعديد من الأعمال التي تضمن سلامة وجودة وجاهزية شبكة طرق المدينة المنورة، ومن الأعمال المنفذة إصلاح الطبقة الأسفلتية بـ405 كيلومترات، إضافة إلى تنفيذ دهانات الطرق بحوالي 514 كيلومترًا.

وأضافت الهيئة العامة للطرق السعودية، أنَّه تمّ إصلاح فواصل التمدد بـ5 آلاف متر طولي، مع تنفيذ الحواجز المعدنية بحوالي 33 ألف متر طولي، كما تنفيذ الحواجز الخرسانية بـ135 ألف متر طولي، مع تنفيذ السياج عالي الشد بـ38 ألف متر طولي، كما تمّ العمل على إصلاح 36 تقاطع، بالاضافة إلى معالجة 31 موقعًا من النقاط السوداء.

منظومة النقل والخدمات اللوجستية

يُشار إلى أنَّ منظومة النقل والخدمات اللوجستية رفعت ومنذُ وقت مبكر برفع مستوى الجاهزية عبر شبكة الطرق، من خلال مسح كافة الطرق من 8 منافذ حدودية حتى الوصول إلى المشاعر المقدسة، كما تم صيانة أكثر من 7400 كيلومتر من الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة بهدف خدمة ضيوف الرحمن.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام المتعجلون، رمي الجمرات في مشعر منى، مع بداية ثاني أيام التشريق اليوم الجمعة، والتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج، ليغادر الحجاج المتعجلين مكة المكرمة صباح اليوم.