مساجد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444 وموعدها.. 8 مواقع

مع نهاية اليوم التاسع من ذي الحجة، واستعداد المسلمين لاستقبال يوم النحر، غدًا الأربعاء، يبحث المسلمون المقيمون في المملكة العربية السعودية، عن مساجد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444 حتى يتمكنوا من أدائها.

وتستعرض «الوطن» مساجد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444، وموعد صلاة عيد الأضحى وفق المعلن من وكالة الأنباء السعودية «واس» والتي جاءت على النحو التالي:

مساجد صلاة العيد في المدينة المنورة 1444

ويمكن للمسلمين المقيمين في منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أداء صلاة عيد الأضحي 2023، في الأماكن التالية:

جامع بني خضرة.

مسجد الرسول.

مسجد القبلتين.

جامع عمر بن الخطاب.

مسجد قباء.

مسجد المنارتين.

جامع أحد.

مسجد أبو بكر.

موعد صلاة عيد الأضحى بالمدينة المنورة 2023

ووفق المعلن من الهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية، فإن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك في المدينة المنورة عند حلول الساعة 6:04 صباحًا.

ويجري تحديد موعد صلاة العيد بعد قيد رمح من شروق الشمس، وهو ما يعادل ما بين 15 إلى 20 دقيقة، ويستمر مدة أداء تلك الفريضة حتى قبيل صلاة الظهر.

ويفضل الكثير من المسلمين بالمملكة التضحية في أول أيام التشريق، حتى يتمكنوا من توزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والشعور ببهجة العيد، كما أنه بعد انتهاء التضحية يتجمع أفراد الأسرة في بيت عائلها أو أكبرهم سنًا لتناول الأطعمة الدسمة والتي غالبا ما تكون كبسة.