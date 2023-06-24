انتهاء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

انتهت بعثة حج القرعة من تفويج حجاج القرعة، واكتمل وصول جميع الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لاستكمال أداء مناسك الحج، وذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1444هـ، بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بالمدينة المنورة، وفور وصول الحجاج إلى مكة جرى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من قِبل أعضاء البعثة لتسكين الحجاج بالفنادق المخصصة لهم الكائنة بالمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على متابعة وتلبية كل احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كل السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، فضلاً عن متابعة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة.

أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بهم أثناء أدائهم مناسك الحج.