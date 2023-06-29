بعثة الحج السياحي: ارتفاع أعداد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 8 حالات

قالت سامية سامي وكيل وزارة السياحة والآثار رئيس بعثة الحج السياحي، إن جميع حجاج السياحة بخير، لافتة إلى أن عدد الوفيات بين حجاج السياحة بالسعودية منذ بدء موسم الحج الحالي وحتى الآن بلغ نحو 8 وفيات، موضحة أن أمس الأول شهد وفاة 3 من حجاج السياحة بمخيمات مني هم «محاسن عبدالرؤوف عبدالنبي، وفريال شفيق المليجي، وكريمة عزت عبدالفتاح»، لافتة إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع السلطات السعودية لإنهاء إجراءات دفنهم.

حل العديد من مشاكل التسكين

وأضافت لـ«الوطن»، أن لجان وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية وعددها 12 لجنة انتشرت في مخيمات منى التي يقيم بها حجاج السياحة، لافتة إلى الاطمئنان على اقامة الحجاج جميعهم وذلك بعد أن تدخلت اللجان أمس لحل العديد من مشاكل التسكين التي تعرض لها حجاج السياحة بمنى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن اللجان تعمل على مدار اليوم وهناك تواصل دائم مع وزارة الحج السعودية لحل أي مشكلة يتعرض لها حجاج السياحة.

توفير أماكن بالمخيمات منى

وأوضحت أن وزارة الحج السعودية سارعت بالتدخل أمس لحل مشكلة تسكين 90 حاجا تابعا لشركات السياحة بعد حدوث تقصير من قبل المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر منى، لافتة إلى أن تحرك وزارة الحج جاء بعد بلاغات تلقتها من بعثة الحج السياحي المصرية بناء على التعاقد بين غرفة شركات السياحة ومؤسسة رواف منى لتقديم خدمات الطوافة لحجاج الشركات السياحية.